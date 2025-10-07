Бывший СССР
Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

Военный эксперт Дандыкин: У ВСУ осталось немного дальнобойных ракет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось немного дальнобойных ракет, полагает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее ВСУ выпустили по России дальнобойную управляемую крылатую ракету «Нептун», сообщали в Минобороны. По данным ведомства, ее сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО).

Украинцы считают «Нептун» своей гордостью, рассказал Дандыкин. По его словам, это производная от бывшей советской ракеты. «Нептун» представляет собой ракету с дальностью полета примерно 300 километров, уточнил эксперт.

«"Нептунов" у них не очень много, поэтому они сейчас берегут производство, по производству мы наносим удары. Ракета вполне себе сбиваемая. Сбивали на подлете к Крымскому мосту, сбивали в Черном море, "Нептунами", кстати, били по Карачаевскому заводу в Брянской области», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Также ВСУ давно уже не применяли ATACMS и Storm Shadow, отметил военный эксперт. Он предположил, что запасы этих ракет у противника закончились.

«Они хотели изобрести ракету "Сапсан" с дальностью до 700 километров, но мы благополучно ликвидировали производство и запас ракет, который там был. Поэтому вопил [президент Украины Владимир] Зеленский, просил помощи и обвинял Запад, что не дают ему оружие дальней руки. Американцы заикнулись о "Томагавке" и "Барракуде", но эта тема затихла», — заключил Дандыкин.

Как ранее заявлял российский военный эксперт Алексей Леонков, производители «Нептуна» утверждали, что ракета способна лететь на сотни километров, однако благодаря тому, что она является дозвуковой, системы ПВО России могут успешно сбивать ее. Он отметил, что серийного производства таких ракет у Украины нет.

