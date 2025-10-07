Забота о себе
05:00, 7 октября 2025

Секс-колумнистка пошла на смелый эксперимент в постели и пришла к неожиданным выводам

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Orion Production / Shutterstock / Fotodom

Секс-колумнистка Алмара Абгарян пошла на смелый сексуальный эксперимент с эротической чат-рулеткой. Изданию Metro она рассказала о неожиданном выводе этого опыта.

Абгарян объяснила, что эротическая чат-рулетка случайным образом подбирает собеседников, но в отличие от обычной, в процессе незнакомцы не разговаривают друг с другом, а занимаются сексом на камеру. «Когда мой парень Люк, с которым я встречалась, предложил попробовать, я решила, что он говорит о каком-то любительском порно. Но вместо этого я увидела, как случайные пары занимались любовью в прямом эфире», — рассказала она.

Колумнистка призналась, что для нее этот опыт стал настоящим откровением. По ее словам, она поняла, что получает удовольствие, наблюдая за половым актом других людей, при этом сама быть главным действующим лицом не хочет.

Абгарян призналась, что сначала стыдилась своих ощущений, но затем поняла, что сексуальные предпочтения просто есть и отрицать их не нужно. «Нет ничего постыдного в том, чтобы наблюдать, как кто-то получает или доставляет удовольствие, при условии, что это безопасно и происходит по обоюдному согласию всех сторон», — заявила она.

Ранее специалистка по кибербезопасности Эмили Конвей предупредила о неочевидной опасности секс-игрушек. По ее словам, хакеры могут легко взломать модели, которые управляются со смартфона и оснащены искусственным интеллектом.

