Раскрыта статистика коррупционных преступлений в Москве за 2025 год

В Москве с начала года выявили 2,4 тысячи коррупционных преступлений

В Москве с начала года выявили 2,4 тысячи коррупционных преступлений. Об этом сообщила «Ленте.ру» глава пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

За 8 месяцев 2025 года в Москве зарегистрировали 2,4 тысячи преступлений коррупционной направленности. Более половины из них связаны с дачей и получением взяток. Остальные — с посредничеством во взяточничестве и мелкими взятками.

Раскрываемость коррупционных преступлений не снижена, отметили в ведомстве.

Ранее в столичной прокуратуре описали портрет среднестатистического преступника.