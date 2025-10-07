Силовые структуры
15:52, 7 октября 2025Силовые структуры

Раскрыта статистика коррупционных преступлений в Москве за 2025 год

В Москве с начала года выявили 2,4 тысячи коррупционных преступлений
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В Москве с начала года выявили 2,4 тысячи коррупционных преступлений. Об этом сообщила «Ленте.ру» глава пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

За 8 месяцев 2025 года в Москве зарегистрировали 2,4 тысячи преступлений коррупционной направленности. Более половины из них связаны с дачей и получением взяток. Остальные — с посредничеством во взяточничестве и мелкими взятками.

Раскрываемость коррупционных преступлений не снижена, отметили в ведомстве.

Ранее в столичной прокуратуре описали портрет среднестатистического преступника.

