Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:04, 7 октября 2025Мир

Раскрыта связанная с Украиной засекреченная просьба Байдена к ЦРУ

Байден попросил ЦРУ засекретить доклад о его поездке в Киев в 2015 году
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Экс-президент США Джо Байден во время работы в качестве вице-президента при Бараке Обаме попросил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) засекретить доклад о его поездке на Украину в 2015 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом материалы американской разведки.

«Я только что говорил с вице-президентом и советником по национальной безопасности. Он настоятельно предпочел, чтобы доклад не распространялся», — говорится в электронном письме, направленном в ЦРУ 10 февраля 2016 года.

Сообщается, что украинские чиновники остались недовольны визитом Байдена в Киев, рассчитывая на более конкретные обсуждения кадровых и политических вопросов. «Вице-президент прибыл почти исключительно для произнесения общей публичной речи и не имел намерения обсуждать содержательные вопросы», — сказано в сообщении.

Ранее Байден признался, что использовал авторучку при подписании указов о помиловании и смягчении наказания сотен людей, в том числе членов своей семьи. «Автоматическая подпись, как вы знаете, законна. Как вы знаете, им пользовались и другие президенты, включая [нынешнего главу Белого дома] Дональда Трампа», — добавил экс-президент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось первое фото с последствиями взрыва дрона ВСУ на российской АЭС

    Невеста Роналду и жена Безоса потягались бриллиантами в Париже

    Владельцев крупного российского оператора сотовой связи признали экстремистами

    Бывший заместитель директора российского порохового завода получил срок

    В Кремле рассказали о планах Путина в Таджикистане

    Обвиненный в домогательствах к детям тренер по фигурному катанию возобновил работу

    ВТО испугалась за мировую торговлю и сделала мрачный прогноз

    Москвичам предсказали аномальную зиму

    Нескольких участниц финала «Мисс Россия — 2025» возмутил выбор победительницы

    Замглавы администрации президента оценил шутку Путина про него и «Орешник»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости