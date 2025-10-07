Названы опасные для здоровья комнатные растения

Биотехнолог Золотарева: Листья спатифиллума и монстеры могут вызвать отравление

Многие комнатные растения, ставшие для нас привычными, могут быть опасны для здоровья. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Вред здоровью может нанести, к примеру, спатифиллум или монстера. Эти растения встречаются в каждой второй квартире, однако далеко не все знают о содержащихся в них веществах. В их листьях и стеблях находятся кристаллы оксалата кальция. При контакте с кожей и слизистой эти вещества вызывают сильное раздражение, а в худшем случае могут привести к отравлению. Симптомы включают острую боль, отек, затрудненное глотание и обильное слюнотечение. Аналогичную опасность представляют диффенбахия и антуриум. Если в доме есть маленькие дети или питомцы, горшки с этими растениями стоит размещать в недоступных для них местах. Пересадкой и обрезкой кустов необходимо заниматься в перчатках, а после них тщательно мыть руки.

Ядовитым является олеандр, предупреждает биотехнолог. Во всех частях кустарника содержатся сердечные гликозиды, такие как олеандрин и корнерин. Попадая в организм даже в малом количестве, они могут вызвать тяжелые нарушения в работе сердца, рвоту и диарею. Опасна даже вода, в которой стояли ветки олеандра, напоминает Золотарева.

Нанести вред может и пуансеттия, известная в народе как «рождественская звезда». Как и пуансеттия, кротон и молочай содержат млечный сок, в котором находятся сложные эфиры дитерпенового ряда. Этот сок может спровоцировать сильные ожоги кожи и слизистой, аллергическую реакцию. При попадании в глаза млечный сок способен вызвать временную слепоту, а при употреблении внутрь — тошноту, боли в желудке и головокружение.

Опасна даже обыкновенная герань. Как пояснила эксперт, резкий запах герани обусловлен высоким содержанием эфирных масел и у людей с индивидуальной непереносимостью и чувствительной дыхательной системой может привести к приступам астмы и мигрени. В связи с этим герань не стоит ставить в спальне и детской комнате, посоветовала Золотарева.

Среди других опасных комнатных растений — английский плющ. В его листьях содержатся сапонины, вызывающие раздражение кожи и слизистых оболочек. Проглотив листок английского плюща, можно заработать диарею. Нежелательно аллергикам держать дома и те растения, которые притягивают пыль, к примеру, фиалку или бегонию.