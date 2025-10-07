Разведенные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вышли в свет вместе

Разведенные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пришли на премьеру фильма вместе

Американская певица Дженнифер Лопес вышла в свет со своим бывшим мужем, актером Беном Аффлеком. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

Пара появилась на премьере фильма «Поцелуй женщины-паука», в котором снялась Лопес. Аффлек выступил исполнительным продюсером картины. «Спустя восемь месяцев после развода пара выглядела так, будто только вступила в конфетно-букетный период», — говорится в сообщении.

На кадрах с красной дорожки звезды выглядят счастливыми — они улыбаются и общаются друг с другом. «Если бы не Бен, фильм просто не был бы снят. Я всегда буду благодарить его за это», — заявила артистка в интервью перед показом.

Ранее Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком стал лучшим, что когда-либо с ней случалось, поскольку последовавший за расставанием период помог ей лучше понять себя.