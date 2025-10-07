Россия
Роспотребнадзор прокомментировал данные о вспышках опасного вируса в России

Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышках вируса Коксаки в России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: pavodam / Shutterstock / Fotodom

Информация о том, что в России зафиксированы вспышки опасного вируса Коксаки, не соответствует действительности. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщение ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

По утверждению ведомства, ситуация с энтеровирусными инфекциями в России стабильная и находится под контролем, и в стране соблюдаются все необходимые меры профилактики.

Так, для предупреждения распространения инфекции в образовательных учреждениях проводят утренние фильтры, а также дезинфекцию. Для того, чтобы не заразиться, нужно мыть руки после посещения общественных мест и перед приемом пищи, мыть фрукты и овощи бутилированной водой, а также пить только бутилированную и кипяченую воду, напомнили в Роспотребнадзоре.

«В случае ухудшения самочувствия или появления симптомов (повышение температуры, кашель, насморк, боль в горле, сыпь, головная боль, жидкий стул), в том числе после возвращения из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что по всей России прокатились вспышки опасного вируса Коксаки, заявила инфекционист Вера Сережина. Она уточнила, что человек может заражаться вирусом Коксаки несколько раз, так как в отличие от других инфекций стойкий иммунитет к этому вирусу не формируется. Заражение может произойти не только через грязные руки, но и через воду, где вирус может жить до двух месяцев.

