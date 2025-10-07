Экономика
17:22, 7 октября 2025

Россиян решили уберечь от некоторых кредитов

Госдума одобрила запрет на получение более двух дорогих микрокредитов
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С июля 2026 года россиянам могут запретить заключать больше двух договоров займа, если полная стоимость каждого из них превышает 200 процентов. Соответствующий законопроект, как сообщает РИА Новости, в первом чтении приняла Государственная Дума.

Кроме того, если этот документ начнет действовать, то с 1 января 2027 года будет разрешаться лишь один договор с полной стоимостью более 100 процентов годовых.

Еще одно нововведение гласит, что при получении новой ссуды устанавливается период охлаждения в три дня после погашения старой. Предельный размер переплаты по займам ограничивается 100 процентами. В то же время с пяти до 15 миллионов рублей решено повысить предельный размер займа юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Ранее сообщалось, что по итогам сентября в России объем выданных розничных кредитов достиг 946,8 миллиарда рублей. По сравнению с августовскими значениями, снижение составило 0,1 процента. С января по сентябрь выдали кредитов на 6,41 триллиона рублей, или на 42,5 процента меньше относительно аналогичного показателя 2024 года.

