12:41, 7 октября 2025Экономика

В России упала выдача некоторых кредитов

Кирилл Луцюк

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

По итогам первого месяца осени в России объем выданных розничных кредитов достиг 946,8 миллиарда рублей. Об этом сообщило Frank RG.

Если сравнивать с августовскими значениями, то снижение оценивается в 0,1 процента. С января по сентябрь выдали кредитов на 6,41 триллиона рублей (минус 42,5 процента в сравнении с аналогичным показателем 2024 года).

Объем выдачи ипотечных кредитов в сентябре составил 399,2 миллиарда рублей, или на 2,5 процента больше показателей августа. Что касается средней величины таких займов, то она выросла на 3,6 процента, до пяти миллионов рублей. Всего за девять месяцев выдали ипотечных кредитов на 2,5 триллиона рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года снижение оценили в 33,5 процента.

Объем выдач автокредитов увеличился на 15,1 процента к августу, до 199 миллиардов рублей. Число таких ссуд прибавило почти 11 процентов, до 132,2 тысячи. Это оказалось самым большим значением с сентября прошлого года. Всего с января по сентябрь займов на приобретение автомобиля выдали на 1,16 триллиона рублей (минус 38,4 процента).

Подчеркивается, что единственным сектором, в котором отмечено снижение в объеме выдач, стали ссуды наличными. Соответствующий показатель упал на 10,3 процента, до 324 миллиарда рублей.

В конце минувшей недели сообщалось, что по итогам первого месяца осени суммарное число выданных в России кредитов на покупку легковых автомобилей сжалось на 12 процентов в сравнении с тем же периодом 2024 года.

