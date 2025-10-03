Выдача одного вида кредитов в России заметно сократилась

«Автостат»: Число выданных в России автозаймов упало на 12 % в сентябре

По итогам сентября 2025 года суммарное число выданных в России кредитов на покупку легковых автомобилей сократилось на 12 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном падении выдач этого вида займов в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В денежном выражении показатель просел на 8 процентов, уточнили эксперты. Негативная динамика выдач автозаймов была зафиксирована и на вторичном рынке автомобилей. За первый месяц осени число одобренных кредитов на покупку подержанных машин просело на 36 процентов год к году. В денежном выражении показатель сократился на 35 процентов, резюмировали аналитики.

Заметное падение выдач автокредитов в России фиксируется на фоне жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ). Несмотря на сентябрьское снижение ключевой ставки до 17 процентов, рыночные условия по автозаймам все еще остаются заградительными для значительной части населения. На ситуацию также оказывает влияние общее подорожание новых легковых автомобилей на фоне регулярного повышения утильсбора.

В сложившихся условиях, отмечал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, гражданам с высокой долговой нагрузкой автозаймы стали полностью недоступны. Это, пояснял он, произошло на фоне ужесточения регулирования выдач руководством ЦБ. С учетом строгого контроля финансовые организации стали менее охотно одобрять подобного рода займы гражданам, чтобы не связываться с лишними рисками, констатировал Волков.