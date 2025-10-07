Россиянам напомнили о порядке получения 13-й зарплаты

«Работа.ру»: Трудовой кодекс не обязывает работодателей платить 13-ю зарплату

Российский Трудовой кодекс не обязывает работодателя выплачивать тринадцатую зарплату. Об этом напомнила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Ее процитировало RT.

Она рассказала, что такая практика премирования довольно распространена в России. Она нацелена на поощрение тех работников, которые смогли добиться высоких результатов и продемонстрировали лояльность в течение года. Иными словами, рассчитывать на эту выплату, как правило, могут те, кто сумел выполнить прописанные в нормативных документах конкретные показатели. Кроме того, такой работник не должен иметь дисциплинарных взысканий.

В то же время временному персоналу, стажерам и фрилансерам обычно такие премии не полагаются. При этом в ряде компаний используют другие методы мотивации и поощрения сотрудников.

«Если работодатель не планирует выплачивать 13-ю зарплату своим сотрудникам, это не всегда означает, что он никак не поощрит коллектив материально или иным образом», — отметила Санина.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал о случаях, когда работающих россиян могут оставить без выплаты премий. Поэтому он призвал трудящихся обращать внимание на два документа: трудовой договор и положение о премировании, в которых прописаны все условия, при которых полагается дополнительная выплата.