Россиянам назвали запрещенные действия при сдаче квартиры в аренду

Экономист Полякова: Арендодатель не может самовольно выселить квартирантов

Арендодатель не может самовольно выселить недобросовестных квартирантов, которые не оплачивают проживание и коммунальные услуги. Запрещенные действия при сдаче жилья назвала россиянам старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета управления экономист Марина Полякова, пишет «Федерал Пресс».

Помимо этого, владелец жилья не может без ведома арендаторов сменить замки и отключить коммуникации. «Это незаконно и может повлечь за собой административную или уголовную ответственность», — предупредила экономист.

По словам Поляковой, хозяевам жилья стоит сначала направить письменное требование об уплате задолженности. В документе должны быть указаны конкретная сумма и сроки погашения. Если это не помогло, арендодатель имеет право обратиться с иском в суд.

Ранее россиян предупредили о штрафах при сдаче квартиры в аренду. С владельцев жилья могут взыскать крупную сумму денег, если они не платят налоги с дохода.

