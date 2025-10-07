Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:29, 7 октября 2025Экономика

Россиянам назвали запрещенные действия при сдаче квартиры в аренду

Экономист Полякова: Арендодатель не может самовольно выселить квартирантов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Арендодатель не может самовольно выселить недобросовестных квартирантов, которые не оплачивают проживание и коммунальные услуги. Запрещенные действия при сдаче жилья назвала россиянам старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета управления экономист Марина Полякова, пишет «Федерал Пресс».

Помимо этого, владелец жилья не может без ведома арендаторов сменить замки и отключить коммуникации. «Это незаконно и может повлечь за собой административную или уголовную ответственность», — предупредила экономист.

По словам Поляковой, хозяевам жилья стоит сначала направить письменное требование об уплате задолженности. В документе должны быть указаны конкретная сумма и сроки погашения. Если это не помогло, арендодатель имеет право обратиться с иском в суд.

Ранее россиян предупредили о штрафах при сдаче квартиры в аренду. С владельцев жилья могут взыскать крупную сумму денег, если они не платят налоги с дохода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно говорить о ядерном терроризме». ВСУ атаковали одну из первых промышленных атомных электростанций СССР. Что известно?

    Стало известно об атакующих жителей столичного региона бешеных летучих мышах

    В ВСУ признали отправление добровольцев в подвалы

    Редкая птица села на спиннинг россиянина и удивила его

    В российской школе впал в кому ученик

    В Госдуме раскритиковали предложение Матвиенко сделать ОМС платным для некоторых граждан

    Песков объяснил принятие указа о национализации компаний Запада

    Тарифам ЖКУ в России предрекли снижение

    Россия захотела отменить визовый режим с тремя странами

    Бывший замдиректора российской верфи пойдет под суд за хищение на гособоронзаказе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости