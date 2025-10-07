Россия
15:02, 7 октября 2025Россия

Россиянка из ревности облила супруга кипятком

В Калининградской области женщина из ревности облила мужа кипятком
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wojmac / Shutterstock / Fotodom

В Калининградской области женщина из ревности облила мужа кипятком из чайника. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В российском ведомстве отметили, что конфликт разворачивался в Нестеровском районе. Предварительно, местная жительница в ходе ссоры с мужем взяла чайник с кипятком и вылила содержимое на мужчину. Жена приревновала избранника.

В результате у пострадавшего диагностировали термический ожог роговицы левого глаза, лица, шеи и плеча. Мужчина обратился в отделение полиции с заявлением. Возбуждено уголовное дело, жительнице Калининградской области грозит до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Тосно Ленинградской области 56-летняя жительница заказала киллера для мужа за рекордно низкую сумму и попалась.

Россиянке попался полицейский под прикрытием, который согласился за 20 тысяч рублей «избавиться» от ее супруга.

