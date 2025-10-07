Россиянка из ревности облила супруга кипятком

В Калининградской области женщина из ревности облила мужа кипятком

В Калининградской области женщина из ревности облила мужа кипятком из чайника. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В российском ведомстве отметили, что конфликт разворачивался в Нестеровском районе. Предварительно, местная жительница в ходе ссоры с мужем взяла чайник с кипятком и вылила содержимое на мужчину. Жена приревновала избранника.

В результате у пострадавшего диагностировали термический ожог роговицы левого глаза, лица, шеи и плеча. Мужчина обратился в отделение полиции с заявлением. Возбуждено уголовное дело, жительнице Калининградской области грозит до двух лет лишения свободы.

