С певца Фомина потребовали 550 тысяч рублей

С известного певца Мити Фомина через суд потребовали взыскать более полумиллиона рублей. Об этом сообщает портал «Страсти».

По информации источника, сразу две компании подали на Фомина в суд за нарушение исключительных прав. Одним из заявителей стало «Национальное музыкальное издательство», которое представляет интересы многих авторов. Компания, согласно иску, потребовала взыскать с певца компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Второй иск подала компания «Первое музыкальное издательство» — лейбл, занимающийся сопровождением и помощью исполнителям. Его представители требует с Фомина 150 тысяч рублей. О каком именно произведении идет речь в обоих исках, не уточняется.

Ранее стало известно, что Митя Фомин зарабатывает от 1,2 миллиона за концерт.