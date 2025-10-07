Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:17, 7 октября 2025Экономика

Самозанятых в России попросили оценить условия налогового режима и его ставки

ФНС поинтересовалась у самозанятых справедливой ставкой налога на профдоход
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба (ФНС) поинтересовалась у самозанятых справедливой ставкой налога на профдоход. Об этом со ссылкой на опрос ведомства сообщает газета «Ведомости».

Ведомство попросило самозанятых оценить параметры режима налога на профессиональный доход (НПД). Диапазон ставок разбит на 11 вариантов от нуля процентов до более чем 20. У граждан также поинтересовались, что они будут делать, если условия режима станут для них неприемлемыми: уходить в тень, устраиваться по найму, переходить на другой налоговый режим или прекращать трудовую деятельность.

Кроме того, в опрос ФНС включили возможные изменения, которые интересуют самозанятых, — уменьшение ставки налога, увеличение лимита дохода, возможность учета расходов, найма сотрудников и прочие опции. Наконец, самозанятых попросили ответить, какие из преимуществ режима стали для них определяющими: автоматический расчет налога, отсутствие отчетности, низкие ставки или иные варианты.

С 1 октября 2025 года самозанятым в России дали возможность оформить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Новый законопроект разрешает гражданам, которые оформили займы по программам льготного кредитования, брать отсрочку по платежам сроком до полугода по каждому кредиту. Такой льготой можно воспользоваться не чаще раза в пять лет. Кредитные каникулы можно взять, если размер кредита или займа не превышает 10 миллионов рублей для самозанятых, 60 миллионов рублей для микропредприятий, 400 миллионов — для малых предприятий, миллиарда — для средних предприятий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США обдумывают поставки ракет Tomahawk Киеву. Чем это грозит России?

    Адвокат прокомментировала данные об участии в СВО главаря ОПГ «Индейцы»

    Раскрыты гражданства активно переезжающих в Россию с Запада иностранцев

    Популярный российский блогер едва не сгорел в автомобиле за 70 миллионов рублей

    Забота о коте лишила россиянку сотен тысяч рублей

    Российские войска ударом трехтонной авибомбы уничтожили стратегический мост ВСУ

    Грузовик «Прогресс МС-33» прибыл на Байконур перед новой миссией

    Москвичей предупредили о погоде на выходных

    Россиянка из ревности облила супруга кипятком

    Назван ключевой вопрос для ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости