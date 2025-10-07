Самозанятых в России попросили оценить условия налогового режима и его ставки

ФНС поинтересовалась у самозанятых справедливой ставкой налога на профдоход

Федеральная налоговая служба (ФНС) поинтересовалась у самозанятых справедливой ставкой налога на профдоход. Об этом со ссылкой на опрос ведомства сообщает газета «Ведомости».

Ведомство попросило самозанятых оценить параметры режима налога на профессиональный доход (НПД). Диапазон ставок разбит на 11 вариантов от нуля процентов до более чем 20. У граждан также поинтересовались, что они будут делать, если условия режима станут для них неприемлемыми: уходить в тень, устраиваться по найму, переходить на другой налоговый режим или прекращать трудовую деятельность.

Кроме того, в опрос ФНС включили возможные изменения, которые интересуют самозанятых, — уменьшение ставки налога, увеличение лимита дохода, возможность учета расходов, найма сотрудников и прочие опции. Наконец, самозанятых попросили ответить, какие из преимуществ режима стали для них определяющими: автоматический расчет налога, отсутствие отчетности, низкие ставки или иные варианты.

С 1 октября 2025 года самозанятым в России дали возможность оформить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Новый законопроект разрешает гражданам, которые оформили займы по программам льготного кредитования, брать отсрочку по платежам сроком до полугода по каждому кредиту. Такой льготой можно воспользоваться не чаще раза в пять лет. Кредитные каникулы можно взять, если размер кредита или займа не превышает 10 миллионов рублей для самозанятых, 60 миллионов рублей для микропредприятий, 400 миллионов — для малых предприятий, миллиарда — для средних предприятий.