Предпринимателям и самозанятым россиянам разрешили брать кредитные каникулы

С 1 октября 2025 года российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса и самозанятые граждане получили возможность оформить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Законопроект, который разрешает получить отсрочку по платежам, размещен на сервисе официального опубликования правовых актов.

Закон разрешает гражданам, которые оформили займы по программам льготного кредитования, брать отсрочку по платежам сроком до полугода по каждому кредиту. Такой льготой можно воспользоваться не чаще раза в пять лет.

Кредитные каникулы можно взять, если размер кредита или займа не превышает 10 миллионов рублей для самозанятых,

60 миллионов рублей для микропредприятий, 400 миллионов — для малых предприятий, миллиард — для средних предприятий.

Во время льготного периода проценты по кредиту продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре и будут ежемесячно капитализироваться.

Также в России собираются дать возможность взять кредитные каникулы заемщикам, ставшим родителями. Нижняя палата парламента уже в первом чтении рассмотрела проект, который предлагает дать ипотечные кредитные каникулы россиянам при рождении первого ребенка сроком до 6 месяцев, а второго — до 18 месяцев. Такая льгота, полагают в Госдуме, снизит риск дефолта заемщиков, уменьшит риск для финансовой стабильности кредиторов и вместе с тем стимулирует рождаемость в стране.