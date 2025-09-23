Экономика
16:31, 23 сентября 2025Экономика

Некоторым россиянам предложили дать кредитные каникулы

Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для родителей
Вячеслав Агапов

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о предоставлении кредитных каникул для заемщиков, ставших родителями. Соответствующий законопроект опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Нижняя палата парламента рассмотрела проект, который предлагает дать ипотечные кредитные каникулы некоторым россиянам при рождении первого ребенка сроком до 6 месяцев, а второго — до 18 месяцев.

Как отмечают авторы законопроекта, материальное положение и жилищные условия — самые распространенные причины (39 процентов опрошенных), по которым женщины не планируют рождение детей в ближайшие пять лет. Поэтому опция с кредитными каникулами снизит риск дефолта заемщиков, уменьшит риск для финансовой стабильности кредиторов и вместе с тем стимулирует рождаемость в стране.

Также среди условий для оформления льготного периода является увеличение числа членов семьи на иждивении у заемщика, признанных инвалидами первой и второй группы, находящихся под опекой и уменьшение среднемесячного дохода клиента более чем на 20 процентов при росте числа иждивенцев.

С 1 октября 2025 года взять кредитные каникулы сроком до шести месяцев могут также российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса и самозанятые граждане. Предприниматели, которые взяли кредиты по программам льготного кредитования, смогут воспользоваться отсрочкой платежей до полугода по каждому кредиту, но не чаще одного раза в пять лет. Кредитные каникулы одобрят, если размер кредита или займа не превышает 10 миллионов рублей для самозанятых, 60 миллионов рублей для микропредприятий, 400 миллионов для малых предприятий, 1 миллиард для средних предприятий.

