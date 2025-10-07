Культура
13:17, 7 октября 2025Культура

Шансы Macan попасть в Кремлевский полк оценили

Юрист Соловьев: Рэпера Macan не возьмут в Кремлевский полк из-за роста
Ольга Коровина

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, не сможет попасть на службу в Кремлевский полк. Об этом заявил юрист Иван Соловьев в беседе с aif.ru

По словам специалиста, исполнителю помешает ограничение по росту. Известно, что рост Macan — 175 сантиметров.

«В Кремлевский полк с таким ростом его вряд ли возьмут, а вот в десантники могут», — пояснил Соловьев.

В понедельник, 6 октября Macan сообщил, что отправляется служить в армию. Артист заявил, что получил повестку, и призвал не верить информации, распространяющейся в СМИ, о своем задержании.

До этого сообщалось, что Macan станет фигурантом уголовного дела об уклонении от армии, если не явится в военкомат. Известно, что за этот год он проигнорировал не менее шести повесток.

