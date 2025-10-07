Слова Трампа о поставках Tomahawk Киеву объяснили

Анпилогов: Заявление Трампа о Tomahawk для Киева носит политический характер

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он «почти принял решение» о поставке крылатых ракет Tomahawk Киеву, носит скорее политический, чем технический характер. На практике, уверен военный эксперт Алексей Анпилогов, запускать ракеты будут американские или британские специалисты, а не украинские расчеты. Свой комментарий он дал изданию «Взгляд».

«Слова Дональда Трампа о том, что он "почти принял решение" о поставке на Украину ракет Tomahawk, — с одной стороны, попытка дипломатически надавить на Москву. С другой стороны, эта риторика связана с натиском Запада, который добивается того, чтобы президент США максимально использовал американские арсеналы. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить Киеву если не победу над Россией, то хотя бы возможность выхода на "почетную" ничью», — отметил он.

Анпилогов добавил, что с самого начала конфликта на Украине оружие передавалось порциями, от стрелкового до тяжелого вооружения, а затем и до оперативно-тактических систем. При этом европейские страны часто дистанцировались от прямой ответственности, подчеркивая, что решения о целях и запусках принимает сторона-оператор. Анпилогов счел, что высказывания Трампа носят ту же риторику, и США хоть формально предлагают Киеву влияние на выбор целей, но фактический контроль остается за ними.

Эксперт также обратил внимание на техническую сторону вопроса. Так, по его словам, запуск крылатых ракет требует загрузки трехмерных карт местности — информации, которая «представляет серьезную военную тайну». «Их не станут передавать украинской стороне», — пояснил он, добавив, что таким образом, физически управлять пусками будут иностранцы.

Кроме того Анпилогов предположил, что США постараются ограничивать список целей, а попытки Киева расширить его будут блокироваться.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Так политик ответил на вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву.