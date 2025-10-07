Россия
17:33, 7 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на первый за два года пакет помощи Украине от Словакии

Депутат Чепа усомнился в развороте Словакии в сторону Киева из-за пакета помощи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Словакия вряд ли развернулась в сторону Украины, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на выделение страной пакета военной помощи Украине.

Известно, что в пакет, который стал первым при словацком премьер-министре Роберте Фицо, войдет инженерная и противоминная помощь.

«Не должно нас сильно пугать и напрягать, что словаки развернулись в сторону Украины. Скорее всего, это не так. Украина просила у Словакии значительно больше. Они им дали не наступательное оружие, это несколько машин разминирования устаревших уже модификаций, и, я думаю, что это сделано под давлением остальных стран ЕС. Мне кажется, это такой дипломатический ход, показать, что мы помогаем», — поделился депутат.

Ранее глава словацкого правительства Роберт Фицо заявлял, что «нет никаких моральных, правовых или иных причин» втягивать Братиславу в конфликт России и Украины.

