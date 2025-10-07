Средства ПВО сбили БПЛА в российском регионе

Миляев: Средства ПВО сбили 4 БПЛА в Тульской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Тульской области. Об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал губернатор Тульской области.

Миляев напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА следует сообщить по номеру 112 и не прикасаться к компонентам дрона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего в сторону российской столицы.