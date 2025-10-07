Россия
Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника

Собянин: Силы ПВО Минобороны отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил мэр российской столицы.

В конце сентября пассажирам московских аэропортов пришлось спать на матрасах из-за атак БПЛА. Более 100 рейсов отменили или задержали. В сети появилось видео о том, что спальные места организовали прямо на полу в зале ожидания Шереметьево.

В тот день на подлете к Москве было уничтожено 46 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

