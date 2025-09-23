Названо число сбитых на подлете к Москве беспилотников

Собянин: С вечера 22 сентября на подлете к Москве уничтожено 46 беспилотников

С вечера понедельника, 22 сентября, на подлете к Москве уничтожено 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщений мэра столицы в мессенджере MAX.

Градоначальник написал о том, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника на подлете к Москве. Они стали 45-м и 46-м дронами соответственно.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил мэр.

Ранее стало известно, что при атаке на Москву и Подмосковье украинские войска использовали новую тактику. Беспилотники двигались небольшими группами по два-четыре дрона. При этом раньше ВСУ запускали группы от десяти и более летательных аппаратов.