23:10, 7 октября 2025Спорт

Стала известна сумма заработка Овечкина вне льда

Forbes: Доход Овечкина вне хоккея в 2025 году составил пять миллионов долларов
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заработал 5 миллионов долларов (около 404 миллионов рублей) вне хоккея. Данные опубликовало издание Forbes.

С этим показателем Овечкин возглавил список лидеров по доходам вне спорта среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2025 году. Однако он не попал в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов НХЛ по версии издания.

В десятку самых оплачиваемых хоккеистов вошел только один россиянин — вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, занявший шестое место с доходом около 15,9 миллиона долларов. Лидером рейтинга второй год подряд стал американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс с общим доходом в 20,2 миллиона долларов.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошедшем сезоне НХЛ он стал лидером турнира по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

