Лебедев: Украинцы передают ВС России информацию об ударах и их последствиях

Жители Украины оказывают содействие Вооруженным силам (ВС) России. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает KP.RU.

По его словам, украинцы рассказывают российским военным об ударах и их последствиях. Лебедев уточнил, что чем интенсивнее атаки, тем больше сообщений получают ВС России.

«Ценность представляют сообщения, что и куда прилетело. Люди пишут из Киева, Одессы, Сум, Харькова, в последнее время — из Днепропетровска. Пишут в личку и уточняют информацию», — объяснил представитель пророссийского подполья.

Лебедев вместе с тем отметил большое число украинцев, недовольных действиями властей. Он также сравнил Украину с концлагерем.