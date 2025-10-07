Бывший СССР
В подполье рассказали о причинах отсутствия бунтов на Украине

Лебедев: Среди украинцев нет лидера, способного организовать бунт
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Среди недовольных действиями властей украинцев нет людей, способных стать лидерами бунта. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает «Комсомольская правда».

По его словам, недовольных людей на Украине очень много, способных к грамотному сопротивлению лидеров среди них нет. Он добавил, что Харьков и Одессу можно поднять на бунт изнутри, без армейского штурма. Лебедев резюмировал, что страна на данный момент напоминает концлагерь, поэтому ее можно только освободить.

Ранее в Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) насильно мобилизовали мужа актрисы Елены Бондаревой-Репиной, которая играла в сериале «Слуга народа», главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский.

До этого на Украине мобилизовали кота.

    Все новости