В подполье рассказали о причинах отсутствия бунтов на Украине

Лебедев: Среди украинцев нет лидера, способного организовать бунт

Среди недовольных действиями властей украинцев нет людей, способных стать лидерами бунта. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает «Комсомольская правда».

По его словам, недовольных людей на Украине очень много, способных к грамотному сопротивлению лидеров среди них нет. Он добавил, что Харьков и Одессу можно поднять на бунт изнутри, без армейского штурма. Лебедев резюмировал, что страна на данный момент напоминает концлагерь, поэтому ее можно только освободить.

