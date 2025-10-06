У игравшей в одном сериале с Зеленским актрисы мобилизовали мужа

В Киеве насильно мобилизовали мужа актрисы Репиной, игравшей вместе с Зеленским

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) насильно мобилизовали мужа актрисы Елены Бондаревой-Репиной, которая играла в сериале «Слуша народа», главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский. Видеообращение актрисы опубликовало издание «Страна» в Telegram-канале.

«Моего мужа забрало ТЦК, с ним нет связи. На меня хотят надеть наручники. Надо мной просто издеваются, я сейчас лежу на асфальте. Я не знаю, что делать», — рассказала Бондарева-Репина.

Ранее глава Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко предложил новый способ, который позволил бы ускорить мобилизацию. По его словам, решением может стать автоматическая постановка украинцев на воинский учет.