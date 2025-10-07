Бывший СССР
Стало известно о применении ВСУ крупных БПЛА с двигателем размером с мотор «Жигули»

Глава Енакиево Захаров: ВСУ применили БПЛА с двигателем размером с автомобильный
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Совершая атаки по территориям прифронтовых городов Донбасса, Воруженные силы Украины (ВСУ) используют крупные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа, двигатели которых по размерам сравнимы с автомобильными. Такие данные привел глава администрации Енакиево Сергей Захаров в разговоре с РИА Новости.

«На этом летающем объекте стоял двигатель ориентировочно килограмм 300, размером с мотор автомобиля "Жигули". Представляете, что он на себе может принести, какой снаряд», — рассказал Захаров, отметив, что из-за удара таким беспилотником в городе недавно были повреждения.

Крылья таких дронов могут достигать 2-2,5 метра. Глава администрации Енакиево подчеркнул, что Киев применяет против мирных жителей разные виды вооружений, в частности, ствольную артиллерию и кассетные боеприпасы.

Ранее ВСУ атаковали жилые дома в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью ударных беспилотников. В результате пострадали больше 20 человек.

