Стало известно о смерти 14-летней школьницы в российском регионе

В Ивделе Свердловской области нашли мертвой 14-летнюю школьницу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Ивдель Свердловской области нашли мертвой 14-летнюю школьницу. Об этом стало известно порталу Е1.

По данным издания, несовершеннолетняя могла подвергаться травле в школе.

Мать девочки завила об обратном — следователи ничего не говорили ей об издевательствах. «Они искали записки, блокноты смотрели, все фотографировали. Я думаю, что если бы что-то такое было, мне бы сказали», — поделилась женщина.

Следователи никак не комментировали случившееся.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летнюю школьницу, увлекавшуюся созданием аниме-рисунков, нашли под окнами многоэтажного дома на улице Оптиков в Приморском районе, спасти ее не удалось.

