Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:27, 19 сентября 2025Россия

Увлекавшуюся аниме российскую школьницу нашли под окнами многоэтажки

В Петербурге увлекавшуюся аниме школьницу нашли по окнами дома, ее не спасли
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 15-летнюю школьницу, увлекавшуюся созданием аниме-рисунков, нашли под окнами многоэтажного дома на улице Оптиков в Приморском районе, спасти ее не удалось. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, отец девушки накануне вечером обратился в полицию. 57-летний мужчина рассказал оперативникам, что дочь ушла днем и не вернулась.

Выяснилось, что несовершеннолетнюю обнаружили рядом с домом, где она проживала с отцом на 24-м этаже.

Правоохранители изъяли телефон девушки и просмотрели записи с камеры видеонаблюдения.

Школьница создавала рисунки и иллюстрации, в основном связанные с аниме.

До этого сообщалось, что в Мурино Ленинградской области 16-летнюю школьницу, наблюдавшуюся у психиатра, нашли под окнами многоэтажного дома по Воронцовскому бульвару. Травмы несовершеннолетней оказались несовместимыми с жизнью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здравый смысл прокладывает путь вперед». Антироссийскую резолюцию в МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

    В Россию ввезли почти две тонны кокаина за 20 миллиардов рублей в контейнере с бананами

    С морского дна у побережья Анапы закончили собирать мазут

    Пугачеву захотели лишить многомиллионного дохода в России

    Обама заступился за резко высказавшегося о Кирке телеведущего

    Море у берегов Анапы очистили от мазута

    Надругавшийся над маленьким ребенком на заправке мигрант предстанет перед судом

    Капризов высказался об отказе от подписания нового контракта с «Миннесотой»

    В сети восхитились новой внешностью актрисы Ирины Горбачевой

    Мужчина с тремя видами рака перенес ампутацию пениса и удивил врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости