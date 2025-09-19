Увлекавшуюся аниме российскую школьницу нашли под окнами многоэтажки

В Петербурге увлекавшуюся аниме школьницу нашли по окнами дома, ее не спасли

В Санкт-Петербурге 15-летнюю школьницу, увлекавшуюся созданием аниме-рисунков, нашли под окнами многоэтажного дома на улице Оптиков в Приморском районе, спасти ее не удалось. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, отец девушки накануне вечером обратился в полицию. 57-летний мужчина рассказал оперативникам, что дочь ушла днем и не вернулась.

Выяснилось, что несовершеннолетнюю обнаружили рядом с домом, где она проживала с отцом на 24-м этаже.

Правоохранители изъяли телефон девушки и просмотрели записи с камеры видеонаблюдения.

Школьница создавала рисунки и иллюстрации, в основном связанные с аниме.

До этого сообщалось, что в Мурино Ленинградской области 16-летнюю школьницу, наблюдавшуюся у психиатра, нашли под окнами многоэтажного дома по Воронцовскому бульвару. Травмы несовершеннолетней оказались несовместимыми с жизнью.