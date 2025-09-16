Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 16 сентября 2025Россия

Наблюдавшуюся у психиатра российскую старшеклассницу нашли под окнами дома

В Ленобласти наблюдавшуюся у психиатра школьницу нашли под окнами многоэтажки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Мурино Ленинградской области 16-летнюю школьницу, наблюдавшуюся у психиатра, нашли под окнами многоэтажного дома по Воронцовскому бульвару. Спасти старшеклассницу не удалось. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, в последний раз девушку живой видели на общем балконе, расположенном на 17-м этаже.

Удалось установить, что несовершеннолетняя воспитывалась в неблагополучной семье. Ее мать страдала от алкоголизма, ее не стало четыре года назад.

Отец жизнью школьницы не интересовался. В полицию мужчина не обращался, поскольку дочь якобы была с ним на связи. Старшеклассница состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних и ходила к психиатру.

До этого сообщалось, что в Челябинске школьницу обнаружили с травмами под окнами дома. Медики не смогли реанимировать девочку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?

    Появились подробности об утонувшем вместе с учеными вездеходе в российском регионе

    Россиянка устроила взрыв на Транссибирской магистрали. Что она рассказала на допросе?

    Доктор Мясников признался в неприязни к одной группе людей

    В Госдуме стоя поаплодировали Ким Чен Ыну

    Суд принял решение по задержанному по делу о «Северных потоках» украинцу

    Три российских подростка пойдут под суд за выполненное задание украинского куратора

    Один из главных производителей электроники в России перестал отдавать долги

    Раскрыты планы «АвтоВАЗа» по срокам четырехневной рабочей недели

    Любовник помог женщине расправиться с мужем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости