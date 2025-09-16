Наблюдавшуюся у психиатра российскую старшеклассницу нашли под окнами дома

В Ленобласти наблюдавшуюся у психиатра школьницу нашли под окнами многоэтажки

В Мурино Ленинградской области 16-летнюю школьницу, наблюдавшуюся у психиатра, нашли под окнами многоэтажного дома по Воронцовскому бульвару. Спасти старшеклассницу не удалось. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, в последний раз девушку живой видели на общем балконе, расположенном на 17-м этаже.

Удалось установить, что несовершеннолетняя воспитывалась в неблагополучной семье. Ее мать страдала от алкоголизма, ее не стало четыре года назад.

Отец жизнью школьницы не интересовался. В полицию мужчина не обращался, поскольку дочь якобы была с ним на связи. Старшеклассница состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних и ходила к психиатру.

До этого сообщалось, что в Челябинске школьницу обнаружили с травмами под окнами дома. Медики не смогли реанимировать девочку.