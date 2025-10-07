Силовые структуры
15:12, 7 октября 2025Силовые структуры

Суд наказал российских супругов за спетую во время застолья песню

В Краснодарском крае осудили супружескую пару из-за спетой песни
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Фото: Роман Данилкин / 63.RU / Shkulev Media Holding / ТАСС

В Краснодарском крае осудили супружескую пару из-за спетой песни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, вечером 8 августа супруги Антон и Светлана Петренко во время застолья исполнили песню на украинском языке. В тексте была дискредитация использования российских войск. Видео с исполнением было опубликовано в одном из мессенджеров.

На заседании они раскаялись. Суд признал пару виновной в совершении административного правонарушения и назначил им штраф в размере 30 тысяч рублей каждому.

