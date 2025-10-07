Окружение Трампа обеспокоилось ухудшением его умственных способностей

Херш: В окружении Трампа обеспокоены ухудшением его когнитивных способностей

В окружении президента США Дональда Трампа растет обеспокоенность в связи с ухудшением его когнитивных способностей. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, присутствовавшие на недавнем выступлении Трампа на базе морской пехоты в Куантико военные и чиновники отметили у американского лидера признаки «умственной дезорганизации и неспособности концентрироваться на ключевых темах».

«Самое главное заключается в том, что Трамп, всегда мастерски обращавшийся с большими и маленькими аудиториями, больше не способен "читать зал". (...) Вместо этого зрители вновь стали свидетелями перечисления "величайших триумфов" Трампа. Президент вернулся к одному из своих самых ошибочных взглядов — представлению о себе как о миротворце», — пишет журналист.

Херш отмечает, что в окружении президента считают подобные выступления тревожным симптомом «нарастающих когнитивных нарушений», которые проявляются в потере концентрации и многократном повторении одних и тех же фраз.

Ранее Трамп прокомментировал слухи о своем здоровье и заявил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.