Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:48, 7 октября 2025Россия

Трампа обвинили в обострении отношений с Россией

Политолог Зудин: Трамп продолжил обострять отношения с РФ, не поздравив Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Старший преподаватель МГИМО МИД Алексей Зудин прокомментировал, что президент США Дональд Трамп не поздравил с днем рождения российского коллегу Владимира Путина. Его слова приводит Ura.ru.

Зудин подчеркнул, что Трамп продолжил обострять отношения с Россией, не поздравив Путина. Он напомнил, что американский президент выражает недовольство действиями Москвы, а также пытается давить на нее с помощью угроз.

«Отсутствие поздравления достаточно логично и продолжает нынешний тренд Штатов. Главное, чтобы Трамп воздержался от решений по "Томагавкам"», — заключил политолог.

Ранее 7 октября Трамп заявил о разочарованности в Путине. Он подчеркнул, что, несмотря на хорошие личные отношения с главой России, в данный момент испытывает недовольство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

    В МИД РФ заявили о тоске западных дипломатов по общению с Россией

    На Украине во время прохождения медкомиссии умер мобилизованный

    Стало известно о нехватке расчетов ПВО в Чернигове

    Трампа обвинили в обострении отношений с Россией

    В Афганистане произошло мощное землетрясение

    На премьер-министра Италии подали в Международный уголовный суд

    Эстонский депутат оскорбил Меркель за ее слова о роли Польши и Прибалтики в СВО

    В Германии студент высказался о Путине и разозлил публику

    Подтвердившего участие в бое UFC у Белого дома Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости