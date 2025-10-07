Трампу не рассказали о последствиях передачи ракет Tomahawk Киеву

Мема: Трамп не осведомлен о последствиях передачи ракет Tomahawk Киеву

Президент США Дональд Трамп не осведомлен о последствиях передачи дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Трамп заявил, что уже принял решение по ракетам Tomahawk и ему нужны лишь подтверждения того, как Украина будет использовать эти ракеты. Видимо, он не был должным образом проинформирован о последствиях этого действия», — написал Мема.

По словам финского политика, отношения между США и Россией вот-вот рухнут. Он отметил, что это плохая новость для всего мира.

Ранее Трамп заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Однако он уточнил, что хотел бы выяснить, что украинцы сделают с ракетами Tomahawk.