У самолета с пассажирами на борту разбилось стекло во время полета над Россией

Во время полета над Россией у пассажирского самолета треснуло стекло в кабине пилотов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.
7 октября во время выполнения рейса авиакомпании «КрасАвиа» из Светлогорска в Красноярск у самолета Ан-24 разбилось боковое стекло. На борту находились 37 пассажиров и пять членов экипажа.
Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту. После этого Красноярская транспортная прокуратура сообщила, что проверит авиаперевозчика на исполнение законодательства о безопасности полетов.
Ранее пассажирский самолет Ан-26 впервые столкнулся с беспилотником. При осмотре борта персонал аэропорта обнаружил на фронтальной обогреваемой кромке вмятину.