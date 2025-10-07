У самолета с пассажирами на борту разбилось стекло во время полета над Россией

Прокуратура проверит авиакомпанию «КрасАвиа» из-за разбившегося стекла на борту

Во время полета над Россией у пассажирского самолета треснуло стекло в кабине пилотов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

7 октября во время выполнения рейса авиакомпании «КрасАвиа» из Светлогорска в Красноярск у самолета Ан-24 разбилось боковое стекло. На борту находились 37 пассажиров и пять членов экипажа.

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту. После этого Красноярская транспортная прокуратура сообщила, что проверит авиаперевозчика на исполнение законодательства о безопасности полетов.

Ранее пассажирский самолет Ан-26 впервые столкнулся с беспилотником. При осмотре борта персонал аэропорта обнаружил на фронтальной обогреваемой кромке вмятину.