19:35, 7 октября 2025Россия

В российской школе впал в кому ученик

В Иваново ребенок впал в кому в школе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Иваново ученик одной из местных школ впал в кому во время занятий. Об этом сообщается на странице городской Станции скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, вызов из учебного заведения поступил в экстренную службу в сентябре. Прибывшие на место медики обнаружили пациента в критическом состоянии. «Сознание угнетено до уровня комы, отсутствовало дыхание, отмечались крайне низкие показатели артериального давления и содержания кислорода в крови», — говорится в сообщении.

Осмотрев школьника, сотрудники скорой помощи приняли решение о немедленной интубации трахеи и проведении искусственной вентиляции легких. В результате у ребенка появились признаки самостоятельных попыток дышать. После этого пациента в стабильно тяжелом состоянии доставили в стационар.

Причина ухудшения самочувствия школьника и другие подробности не приводятся.

Ранее в подмосковном Одинцове четырехлетний мальчик впал в кому после лечения зубов в клинике Belo. Причиной состояния ребенка стал наркоз. В результате сердце пострадавшего не выдержало и остановилось. Реанимировать его не удалось.

    Все новости