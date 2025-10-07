Бывший СССР
Увольнение Сырского предрекли при одном условии

Иванников: Поражение Сырского в Запорожье приведет к его увольнению
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Поражение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в Запорожье приведет к его увольнению с должности. Такое мнение высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников в беседе с «АиФ».

«В результате поражения Сырского уволят — это совершенно точно. Его непоправимые командные ошибки слишком очевидны, даже для таких дилетантов, как Владимир Зеленский и Андрей Ермак», — рассказал Иванников.

По его словам, стратегические ошибки Сырского, заключающиеся в перебрасывание бригады ВСУ из Запорожья в Сумскую область, позволили российским войскам вести успешное наступление в регионе.

Ранее стало известно, что главком ВСУ уволил командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина. Как писали украинские СМИ, причиной тому стали поражения на участках, находящихся в их зоне ответственности.

