01:41, 7 октября 2025Мир

В Евросоюзе заявили о возможном нападении России на НАТО

Еврокомиссар Кубилюс заявил о возможном нападении России на НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в беседе с Wyborcza заявил, что немецкая разведка якобы располагает доказательствами обсуждений в России «на высоком уровне» потенциального удара по НАТО.

По его словам, Российская армия адаптировалась к новым способам ведения боевых действий. Также в России продолжают производить оружие, боеприпасы и технику в больших объемах, добавил он. «Поэтому сценарий с агрессией в отношении НАТО исключать нельзя», — сказал Кубилюс.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил о фиаско попыток обвинить РФ в инцидентах с дронами. Он призвал читателей обратить внимание, что все инциденты с беспилотниками произошли в странах, поддерживающих Украину.

