Мир
19:43, 7 октября 2025Мир

В Германии презентовали медаль в честь Путина

В посольстве России в Германии презентовали серебряную медаль в честь Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал Посольства России в Германии

В российском посольстве в Германии состоялась пресс-конференция журнала Compact, в ходе которой главный редактор издания Юрген Эльзессер презентовал серебряную медаль в честь президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для нас большая честь презентовать серебряную медаль Путина. И притом в день рождения президента. Лучше и быть не могло», — сказал журналист.

По словам Эльзессера, презентация медали в честь Путина символизирует стремление всех миролюбивых немцев к дружественным отношениям с Россией.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в причастности к организации большинства инцидентов с БПЛА в европейском воздушном пространстве.

