В Госдуме не оценили идею давать ипотеку под обещание родить ребенка

Депутат Кошелев: Выдавать ипотеку под обещание родить ребенка нецелесообразно

Выдавать российским семьям льготную ипотеку под обещание родить ребенка нецелесообразно. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев.

По его словам, рождение ребенка зачастую зависит от слишком многих факторов, поэтому при работе такой системы банкам при подаче заявки спрашивали бы не только кредитную историю, но и «репродуктивный потенциал», а также расписки от «тещи и свекрови».

Такая льготная ипотека может превратиться финансовую ловушку для тех, у кого по каким-либо причинам не получается завести детей. Для финансовых организаций, в свою очередь, наступает риск получить волну невыполненных обязательств.

Ранее Национальное объединение строителей поддержало идею выдавать льготную ипотеку молодым семьям без детей под обязательства о рождении ребенка в течение определенного срока.