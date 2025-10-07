Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:38, 7 октября 2025Экономика

В Госдуме не оценили идею давать ипотеку под обещание родить ребенка

Депутат Кошелев: Выдавать ипотеку под обещание родить ребенка нецелесообразно
Мария Черкасова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Выдавать российским семьям льготную ипотеку под обещание родить ребенка нецелесообразно. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев.

По его словам, рождение ребенка зачастую зависит от слишком многих факторов, поэтому при работе такой системы банкам при подаче заявки спрашивали бы не только кредитную историю, но и «репродуктивный потенциал», а также расписки от «тещи и свекрови».

Такая льготная ипотека может превратиться финансовую ловушку для тех, у кого по каким-либо причинам не получается завести детей. Для финансовых организаций, в свою очередь, наступает риск получить волну невыполненных обязательств.

Ранее Национальное объединение строителей поддержало идею выдавать льготную ипотеку молодым семьям без детей под обязательства о рождении ребенка в течение определенного срока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп стоит перед сложным выбором». Зачем США хотят передать Украине высокоточные ракеты Tomahawk и чем на это ответит Россия?

    В России упала ставка по одному виду вкладов

    Водителей предупредили о риске сесть в тюрьму за пренебрежение одним действием

    Канцлер Германии выступил с заявлением после известия о нападении на мэра города Хердекке

    Тарасова оценила прощание Валиевой с Тутберидзе

    Россиянин попал под следствие за отправленные подруге фотографии бывшей девушки

    Россиянка разозлилась на плачущую дочь и жестоко расправилась с ней

    В Госдуме не оценили идею давать ипотеку под обещание родить ребенка

    Российский рэпер ответил на обвинения в избиении несовершеннолетнего фаната

    «Калашников» закрыл контракт по выпуску «Стены» против агрессивно настроенных групп

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости