В Госдуме раскритиковали предложение Матвиенко сделать ОМС платным для некоторых граждан

Предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко сделать обязательное медицинское страхование (ОМС) платным для безработных россиян противоречит конституционным обязательствам государства. Такое мнение высказал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, чьи слова приводит «Газета.Ru».
«Напомню, что 41-я статья Конституции гарантирует бесплатную медпомощь безо всяких условий. И не случайно у нас система государственного медстрахования называется обязательной», — сказал политик.
По его словам, обязательства государства в медицинской сфере и так нарушаются из-за экономии бюджетных средств. Миронов также добавил, что на платную медицинскую помощь нужно переводить не граждан России, а приезжих мигрантов и их семьи.
Матвиенко ранее предложила обязать неработающих трудоспособных россиян самостоятельно платить взносы за ОМС в размере 45 тысяч рублей в год. По словам сенатора, обсуждаемая мера существенно снизит нагрузку с региональных бюджетов.