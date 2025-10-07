Россия
В Госдуме раскритиковали предложение Матвиенко сделать ОМС платным для некоторых граждан

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Миронов

Сергей Миронов. Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко сделать обязательное медицинское страхование (ОМС) платным для безработных россиян противоречит конституционным обязательствам государства. Такое мнение высказал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«Напомню, что 41-я статья Конституции гарантирует бесплатную медпомощь безо всяких условий. И не случайно у нас система государственного медстрахования называется обязательной», — сказал политик.

По его словам, обязательства государства в медицинской сфере и так нарушаются из-за экономии бюджетных средств. Миронов также добавил, что на платную медицинскую помощь нужно переводить не граждан России, а приезжих мигрантов и их семьи.

Матвиенко ранее предложила обязать неработающих трудоспособных россиян самостоятельно платить взносы за ОМС в размере 45 тысяч рублей в год. По словам сенатора, обсуждаемая мера существенно снизит нагрузку с региональных бюджетов.

