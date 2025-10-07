В Минобороны сообщили более чем о 400 сбитых беспилотниках в зоне СВО

Минобороны: Более 400 беспилотников ВСУ сбили в зоне СВО за сутки

Более 400 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине за минувшие сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, речь идет о 416 беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне СВО три управляемые авиационные бомбы и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Всего, как сообщили в министерстве, с начала проведения СВО потери ВСУ превысили 190 тысяч единиц техники.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по инфраструктуре, обеспечивающей деятельность ВСУ.

