Более 400 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине за минувшие сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным оборонного ведомства, речь идет о 416 беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне СВО три управляемые авиационные бомбы и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
Всего, как сообщили в министерстве, с начала проведения СВО потери ВСУ превысили 190 тысяч единиц техники.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по инфраструктуре, обеспечивающей деятельность ВСУ.