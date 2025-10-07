В Минобороны раскрыли детали удара по обеспечивающей деятельность ВСУ инфраструктуре

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по обеспечивающей деятельность ВСУ инфраструктуре

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по инфраструктуре, обеспечивающей деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали раскрыли в Минобороны России.

По его данным, удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

В министерстве уточнили, что в результате нанесенного удара было нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, а также хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ.

Также российским военным удалось ударить по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников ВСУ.

Ранее сообщалось, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне СВО три управляемые авиационные бомбы и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также более 400 беспилотников.