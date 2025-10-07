В Раде описали перспективу выехать за границу для воюющей молодежи словами «если выживут»

Костенко: Молодежь мотивировали вступать в ВСУ возможностью выехать из страны

На Украине молодежь мотивировали вступать в Вооруженные силы страны (ВСУ) возможностью выехать за границу. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко, его слова приводит Telegram-канал издания «Страна».

При этом он отметил, что другими средствами для мотивации молодых людей стали зарплаты и конкретные сроки службы, ограниченные одним годом.

«Многих молодых людей, скажем, ну не заманили, а замотивировали, контрактами «18–24» (контракты для людей в возрасте от 18 до 24 лет — прим. «Ленты.ру»), где, кроме зарплаты и конкретных сроков службы на год, был выезд за границу. Благодаря чему можно год честно отвоевать и уехать за границу, если выживут», — сказал политик.

Ранее Костенко заявил, что мобилизацию и военное положение на Украине не отменят даже после окончания конфликта. По его словам, Киеву придется держать армию из 600–800 тысяч человек из-за того, что на границе с Украиной останется около 700 тысяч российских солдат.