12:15, 7 октября 2025Силовые структуры

В России должника осудили на 18 лет колонии

ФСБ: Житель Якутии получил 18 лет колонии за госизмену и терроризм
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Якутии суд приговорил к 18 годам лишения свободы 30-летнего жителя Верхоянского района за преступления в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по республике.

Мужчина признан виновным в госизмене, публичных призывах к террористической деятельности, прохождение обучения с целью терроризма, а также участии в деятельности террористической организации.

По данным ФСБ, он вступил в украинское военизированное объединение, однако из-за долгов не мог выехать из России, чтобы присоединиться к террористам. Тогда мужчина предложил украинскому куратору совершить теракт. Он собрал сведения о системе защиты двух зданий в Якутске и передал представителю иностранного государства. Затем мужчина закупил компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, но был схвачен российской спецслужбой.

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Екатеринбурга Константина Маркова, признав виновным в госизмене.

