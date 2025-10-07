В России должника осудили на 18 лет колонии

В Якутии суд приговорил к 18 годам лишения свободы 30-летнего жителя Верхоянского района за преступления в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по республике.

Мужчина признан виновным в госизмене, публичных призывах к террористической деятельности, прохождение обучения с целью терроризма, а также участии в деятельности террористической организации.

По данным ФСБ, он вступил в украинское военизированное объединение, однако из-за долгов не мог выехать из России, чтобы присоединиться к террористам. Тогда мужчина предложил украинскому куратору совершить теракт. Он собрал сведения о системе защиты двух зданий в Якутске и передал представителю иностранного государства. Затем мужчина закупил компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, но был схвачен российской спецслужбой.

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Екатеринбурга Константина Маркова, признав виновным в госизмене.