Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:07, 7 октября 2025Экономика

В России отметили рост цен на новые автомобили

«ДП»: В России наблюдается стремительный рост цен на новые автомобили
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России наблюдается стремительный рост цен на новые легковые автомобили, за год стоимость машин увеличилась на шесть процентов. Об этом сообщило издание «Деловой Петербург» («ДП»).

Отмечается, что в сентябре 2025 года средневзвешенная цена автомобиля составляет 3,34 миллиона рублей. В месячной динамике прирост за первый осенний месяц составил четыре процента.

Опрошенные изданием специалисты объясняют данную тенденцию тем, что осенью производители пересматривают ценовую политику. В это время дилерские центры уменьшают размер скидок и сокращают число льготных кредитов, что приводит к большим расходам для покупателей.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года в России упали продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хочу выяснить, что они с ними сделают». Трамп высказался о возможных поставках Tomahawk Украине

    Конфискованный у Ходорковского участок оценили

    Орбан прокомментировал вступление Украины в ЕС

    В России отметили рост цен на новые автомобили

    Стриптизера признали виновным в подбрасывании груди чужой невесты

    Рита Ора в трусах пришла в ресторан

    Женщина годами неверно пользовалась дезодорантом и стала объектом насмешек на работе

    Военнослужащий с позывным Путин поздравил президента России из зоны СВО

    Последствия налета «Гераней» по целям в Полтаве сняли на видео

    Над российским городом прогремела серия взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости