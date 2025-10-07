В России отметили рост цен на новые автомобили

«ДП»: В России наблюдается стремительный рост цен на новые автомобили

В России наблюдается стремительный рост цен на новые легковые автомобили, за год стоимость машин увеличилась на шесть процентов. Об этом сообщило издание «Деловой Петербург» («ДП»).

Отмечается, что в сентябре 2025 года средневзвешенная цена автомобиля составляет 3,34 миллиона рублей. В месячной динамике прирост за первый осенний месяц составил четыре процента.

Опрошенные изданием специалисты объясняют данную тенденцию тем, что осенью производители пересматривают ценовую политику. В это время дилерские центры уменьшают размер скидок и сокращают число льготных кредитов, что приводит к большим расходам для покупателей.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года в России упали продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV).