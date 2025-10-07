Наука и техника
15:22, 7 октября 2025Наука и техника

В России рассказали о минирующем «за шиворот» «Земледелии»

Лейтенант Кравцов: ИСДМ «Земледелие» ставит мины «за шиворот» ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», которые используют в ходе СВО, позволяют оперативно закрывать минами пути отхода ВСУ. О возможностях ИСДМ рассказал командир взвода управляемого минирования инженерного подразделения группировки войск «Центр» старший лейтенант Иван Кравцов в беседе с «Известиями».

По его словам, «Земледелие» позволяет устанавливать смешанные и противотанковые заграждения на пути противника. «Мы можем своевременно отвечать на их контратаки, а также срывать подвозы и ротации, минируя буквально "за шиворот"», — сказал старший лейтенант.

ИСДМ, которая напоминает реактивные системы залпового огня (РСЗО), несет пакет из двух блоков с реактивными боеприпасами. Это позволяет применять снаряды с двумя типами мин для создания заграждений на дальности до 15 километров.

«Земледелие» отличается высоким уровнем автоматизации, который позволяет экипажу выполнять большинство действий, не покидая кабину. Минные поля, установленные при помощи ИСДМ, отмечают на электронных картах. Это облегчает последующее разминирование. Кроме того, сами мины оснащены механизмом самоуничтожения.

В октябре 2024 года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что система «Земледелие» позволяет минировать территории, сопоставимые по площади с несколькими футбольными полями.

