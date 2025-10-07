Бывший СССР
В ВСУ признали отправление добровольцев в подвалы

Офицер ВСУ Горбатюк: Добровольцев сажают в подвалы вместе с мобилизованными
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Добровольцев, которые приходят в территориальные центры комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине) самостоятельно, сажают в подвалы вместе с мобилизованными. Об этом сообщил офицер ВСУ и бывший прокурор по делам Майдана Сергей Горбатюк, передает «Cтрана.ua» в Telegram-канале.

«Люди сами приходят в ТЦК, а у них забирают телефоны и сажают в подвал с "бусифицированными", которые хотят убежать, и относятся как к свиньям», — сказал он.

Горбатюк возмутился тем фактом, что сотрудники военкоматов не разделяют мобилизованных и добровольцев.

Ранее на Украине мобилизовали кота. Позднее ТЦК прокомментировал эту ситуацию. «То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом недостатке нашего общества», — сказано в сообщении ведомства.

