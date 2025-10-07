В зоне СВО уничтожили трех роботов ВСУ

Российские операторы FPV-дронов уничтожили 3 перевозивших боеприпасы ВСУ роботов

Операторы FPV-дронов южной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили трех роботов, перевозивших боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили три наземных робототехнических комплекса противника, предназначенных для доставки материальных средств на передовую», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что, благодаря действиям российских операторов, доставка бойцам ВСУ боеприпасов и провизии была сорвана.

Ранее сообщалось, что специалисты саперного полка группировки войск «Запад» применили роботизированные комплексы для уничтожения техники ВСУ в зоне СВО.